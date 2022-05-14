西班牙拟将生理假入法 引发激辩

（法新社马德里14日电） 西班牙政府打算成为首个允许女性向雇主请有薪生理假的欧洲国家，引发国内辩论，西班牙左派联合政府及工会也因此意见分裂。

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西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez）政府草拟的生育健康法案，预计加入生理假规定。该法案草案预料将在17日的内阁会议中通过。

西班牙平权部长孟蒂罗（Irene Montero）昨天在推特（Twitter）发文表示：「我们将在法律上承认经痛的女性有休假权利，费用由政府支付。」她隶属桑杰士的联合政府中极左派盟党「我们可以」（Podemos）。

西班牙「国家报」（El Pais）和其他看过法案草案的媒体报导，法案将允许经痛严重的女性每月可请至少3天的有薪生理假；且若提出医学证明，经痛格外影响行为能力的女性，生理假可延长至5天。

目前全球只有韩国和印尼等少数国家提供女性请生理假，没有一国在欧洲。这项议题正在西班牙掀起争议，一些政治人物和工会表示，这么做可能造成女性在职场受到歧视，雇主将因而偏好雇用男性。

西班牙总工会（UGT）副秘书长安托南萨斯（Cristina Antonanzas）表示：「做这类决定务必要谨慎。」她指出，这可能间接冲击到「女性进入劳动市场」。

不过，另个西班牙工会「工人委员会」（CCOO）则对法律提案表示欢迎，称这是重大的「立法进步」，将使得直到现在一直被「忽视」的一项健康问题获得承认。

曾任欧洲联盟执行委员会（European Commission）预算主任、现任西班牙经济部长卡尔维诺（Nadia Calvino）12日接受记者访问，被问到相关争议时表示：「政府绝不会采用造成女性受到歧视的措施。」她还说，政府正在研拟几份草案。（译者：张正芊/核稿：陈昱婷）

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