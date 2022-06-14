西班牙气温升破摄氏40度 法国也将遭遇热浪侵袭

（法新社马德里13日电） 西班牙今天出现一波热浪，中、南部气温已飙破摄氏40度，甚至可能高达43度；这波热浪接下来也将侵袭法国等地。气象学家指出，这个季节出现异常高温是因全球暖化所致。

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西班牙国家气象局（Spanish Meteorological Agency）发言人戴康波（Ruben del Campo）表示，西班牙才经历至少100年来最炎热的5月，6月上半月又经历「异常」高温。

戴康波告诉法新社，目前的热浪可能带来「极端高温」，且「可能持续到这个周末」。

国家气象局表示，这是自1981年来最早出现的热浪，西班牙中部与南部地区今天气温飙破摄氏40度，南部安达鲁西亚（Andalusia）地区甚至将高达43度，尤其是在哥多华市（Cordoba）与塞维亚市（Seville）。

戴康波警告，这波热浪接下来几天也将蔓延到欧洲各地，像是法国等。

法国气象机构表示，热浪可能会在明天晚间侵袭南部地区，让法国多数地区的干旱变得更加严重，威胁农作物收成。

法国气象局（Meteo-France）气象预报员奈森（Frederic Nathan）告诉法新社，自15日起，法国多数地区将出现摄氏38度或40度高温；就这个季节来说，「过早」出现这种温度。

法国约有1/3地区已实施用水限制措施，公用事业敦促农民、工厂与公共服务提供者「节约」用水。

© 2022 AFP