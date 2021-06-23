西班牙特赦 9名加泰隆尼亚分离主义分子获释

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（法新社西班牙圣胡安德比拉托尔塔23日电） 西班牙政府昨天宣布特赦后，9名加泰隆尼亚分离主义分子今天获释出狱。他们因推动加泰隆尼亚2017年脱离西班牙独立公投而入狱服刑。

其中7名男性走出位于巴塞隆纳西北方75公里处的列多内尔斯（Lledoners）监狱， 在雨中撑伞等候他们的支持者高喊着「独立、独立」。

就在他们走出大门时，甫获任命的加泰隆尼亚领袖阿拉冈尼斯（Pere Aragones）向前拥抱他们，并且在加泰隆尼亚独立旗帜以及上头写着「为加泰隆尼亚争自由」（Freedom for Catalonia）字眼的布条旁拍照。

在独立公投危机期间担任加泰隆尼亚政府副首长的璜克拉斯（Oriol Junqueras）大喊着：「自由加泰隆尼亚万岁！」。他被判处最长的13年徒刑。

「我们将继续和大家推动让加泰隆尼亚建国的梦想成真，直到胜利的那一天。」

就在政府官方公报公告将特赦全部9位分离主义分子后数小时，其中2名女性也从另一处监狱获释。

西班牙政府22日批准这项特赦决定，希望过去和加泰隆尼亚分离主义分子为主的区域领袖对抗的情况可以到此为止，替之后的会谈铺路。

© 2021 AFP