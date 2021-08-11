西班牙电影海报露「滴奶乳头」 社群媒体移除后道歉

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（法新社马德里11日电） 西班牙知名导演阿莫多瓦（Pedro Almodovar）新电影「平行母亲」，因为海报显示「滴奶乳头」，其图像遭到Instagram移除，但Instagram母公司脸书随即为此道歉。

法新社报导，阿莫多瓦新作「平行母亲」（Parallel Mothers，暂译）由西班牙知名女星潘妮洛普克鲁兹（Penelope Cruz）主演，是9月1至11日威尼斯影展开幕电影。

「平行母亲」海报以红色背景为底，以黑白特写展示滴奶乳头图像，好似一只哭泣的眼睛，而其海报图像遭Instagram移除。

但Instagram这项动作引发争议，并在网路上掀起辩论，部分人士认为这个图像是艺术，但其他人士则觉得这「太过露骨」。

Facebook公司发言人告诉法新社：「我们最初删除了几张这个图片，因为它们违反我们关于裸体的规定。然而，我们确实在某些情况下允许裸体，包括在有明确艺术背景时。」

这名发言人指出：「因此，我们恢复了在Instagram上分享这张阿莫多瓦电影海报的贴文，我们对于造成的任何混乱深感抱歉。」

© 2021 AFP