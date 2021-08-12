西班牙疫苗接种普及 全力发展国产疫苗

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（法新社马德里12日电） 因公卫体系深受信赖以及紧密家庭连结鼓励民众施打以保护亲友，西班牙成为疫苗接种率名列前茅的欧洲国家，正力拚研发国产疫苗，当局已核可首阶段人体临床试验。

法新社报导，西班牙总人口4700万，超过61%已完整接种疫苗，覆盖率是欧盟大型国家的前段班之一，领先义大利的57.8%，法国56%，德国55.2%，至于大西洋彼岸的美国则是50.3%。

马德里自治大学（Autonomous University of Madrid）社会学教授罗贝拉（Josep Lobera）说，公卫体系深受信赖是西班牙疫苗施打成功的关键因素之一。

也是政府疫苗策略委员会成员的罗贝拉说：「相对于其他国家，我们具有一项优势，因一般大众对疫苗的信心，尤其是幼童疫苗，向来高于欧洲其他国家。」

伦敦帝国学院（Imperial College London）今年6 月公布的研究报告发现，79%西班牙民众信任COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗，相较于美国则是62%，法国56%与日本47%。

紧密的家庭连结也可以说明当地民众接种疫苗意愿高。在西班牙，年龄介于25至29岁的年轻人中，55%仍与父母同住。

罗贝拉表示，因工作难保，西班牙的年轻人难独立自主，而疫情期间，「家庭扮演救援角色」。

西班牙不仅取得疫苗接种成效卓着的公卫成就，并且更积极投入国产疫苗的研发。

把关医药单位10日核可，本土药厂喜伯乐（Hipra）研发的疫苗可展开第一期人体临床试验。

药品管理局发表声明指出，「这是西班牙制疫苗的首次人体试验」，并说将「尽快」从西班牙的医疗院所招募数十个自愿者展开临床试验。

总部位于西班牙东北部赫罗纳市（Girona）的喜伯乐则指出，若疫苗获得核准，2022年可望生产高达4亿剂疫苗，2023年将达到12亿剂。

在西班牙与巴西有生产设施的喜伯乐，正着手研发两款疫苗，其一使用与辉瑞（Pfizer）及莫德纳（Moderna）相同的信使核糖核酸（mRNA）技术，其二则是与美国药厂诺瓦瓦克斯（Novavax）相同的重组蛋白疫苗，后者刚获批准进行人体试验。

目前欧盟使用的4款疫苗，包括施打剂量最多、由美国辉瑞药厂与德国BNT共同研发的疫苗，还有英国AZ疫苗，以及美国莫德纳与娇生（Johnson and Johnson）公司生产的疫苗。

辉瑞的疫苗必须保存在摄氏零下70度环境，较难保存与运送。

喜伯乐说，它的实验性疫苗可储存在「便于运送与配送」的摄氏2度到8度。（译者：曹宇帆/核稿：刘学源）

© 2021 AFP