西班牙马约卡岛约20外籍乘客跳机 警捉回11人

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（法新社马德里6日电） 一架飞机昨天紧急降落在西班牙马约卡岛（Majorca）大城帕尔马的机场，约有20名机上乘客竟趁机跳机，导致马约卡岛当局必须紧急关闭机场。西班牙警方今天表示已捉回11人。 一架从摩洛哥飞往土耳其的飞机昨天傍晚降落在西班牙最繁忙机场之一帕尔马机场（Palma de Mallorca Airport）。根据警方说法，目前据信至少仍有9名乘客在逃。 马约卡岛政府发言人表示：「目前为止，警方和人民警备总队（Civil Guard）已找到11人。」 西班牙警方今天上午发布声明说，这架班机因一名乘客看似出现糖尿病昏迷症状而紧急降落，准备由他的一名伙伴陪同经救护车送往医院。