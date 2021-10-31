西班牙骑士法保障外送员劳权 外送市场大洗牌

（法新社马德里30日电） 短短数星期前，西班牙才刚实施新法，成为第一个赋予外送员劳权的欧洲联盟（EU）成员国。此法可能成为欧洲榜样，但UberEats或Just Eat等外送平台至今仍难适应。

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这个所谓的「骑士法」（Rider Law）8月12日生效后，外送平台必须把常以骑乘单车或机车方式快递餐饮的外送员视为员工，而非像以前一样只当他们是自由业者，意味外送平台必须给予外送员病假等员工福利，以及不得恣意解雇的保障。。

「骑士法」只适用餐饮外送员，不涵盖其他零工。

外送平台表示，骑士法威胁西班牙7亿欧元的餐饮外送产业，有平台试着钻法律漏洞，也有平台选择和工会谈判。

英国户户送（Deliveroo）在「骑士法」生效前几天的7月底，宣布将退出西班牙市场，耕耘西班牙市场11年的英国公司Just Eat支持这项改革，总部在加州的外送平台龙头Uber Eats则选择采用转包方式，让使用其平台的驾驶人受雇于Closer Logistics、Deelivers、Delorean等物流公司。

尽管Uber Eats坚称其作法符合「骑士法」，工会却指控Uber Eats违法解雇员工，坚持「平台必须拥有自己的员工」。

但遭到工会最严厉批评的，当属巴塞隆纳的Glovo公司。Glovo表示，会为线上超市或有签约的公司雇用2000名外送员，但替餐厅快递餐饮的外送员仍属于自雇者。

西班牙工会「工人委员会」（CCOO）的古提瑞兹（Carlos Gutierrez）表示，此举是为了切断和外送员的直接关系，「规避法律」。

最近几周又有两家新公司加入西班牙外送战场，分别是土耳其的Getir以及总公司在荷兰阿姆斯特丹的Rocket，它们下月开始营运后，外送的驾驶员都会被视为公司员工。

© 2021 AFP