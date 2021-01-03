西班牙300人除夕聚集狂欢 将遭重罚至少10万元

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（法新社马德里2日电） 西班牙镇暴警察1日在大城巴塞隆纳附近一处废弃仓库驱散除夕狂欢活动，约300人在那里狂欢40小时，不过他们的荷包可能要大失血，当局将处以最少新台币10万元罚款。

这场活动除夕夜于巴塞隆纳东北部约30公里的村落利纳尔斯（Llinas del Valles）展开，狂欢者聚集在一起，无视于为了阻止2019冠状病毒疾病（COVID-19）传播的安全限制措施。

加泰隆尼亚（Catalonia）地区警方推文表示，他们已经没收用于这场派对的所有音响系统和其他设备，并会告发所有涉案人士。

警方表示：「我们将告发主办人和与会人士。」参加这种活动的罚款最低是3000欧元（约新台币10万2582 元）。

警方说：「在利纳尔斯举行违法派对的3名主办人已经遭到逮捕，他们在未来几个小时出庭受审。」主办人可能面临高达60万欧元（约新台币2052万元）罚款。

根据西班牙国家广播电台（RNE）报导，数百名警察进入仓库时，一架警用直升机从头上飞过，大批围观民众聚集在附近。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

© 2021 AFP