西西帕斯直落3拍下义大利新星 强势挺进澳网4强

（法新社墨尔本26日电） 世界排名第4的希腊网球好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）今天在澳洲网球公开赛以直落3盘击败义大利新星辛纳（Jannik Sinner），生涯第3度在墨尔本挺进4强。

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西西帕斯今天打出到目前为止在本届澳网的最佳表现，经2小时6分钟以6比3、6比4、6比2拍落大会第11种子辛纳，并将在准决赛迎战俄罗斯名将梅迪维夫（Daniil Medvedev）或加拿大新秀奥格-阿里辛（Felix Auger-Aliassime）。

西西帕斯首盘率先破了辛纳的发球局取得2比0领先，他持续主导这场于拉佛球场（Rod Laver Arena）进行的男单8强比赛，并在强势保发后收下第1盘。

西西帕斯赛后说：「我的谦逊心态今天帮了我很多忙，我知道我要上场面对一位非常出色的球员。我就是专注（打出）我最好的球，结果比我想像的更好。」

「踏上球场并获得观众支持真是令人难以置信。」

西西帕斯在次盘再度破发后，天空下起雨导致比赛暂停，大会决定关闭拉佛球场屋顶，使场上条件出现改变，但如此干扰也未影响这位希腊好手的气势。

西西帕斯说：「这是比赛的一部分。我知道我正在朝正确方向迈进。」

「（屋顶关闭后，场上）情况可能有点变化，我的想法感受也是。我尝试适应（改变）。它奏效了。」

恢复手感的西西帕斯接续重炮击球，在第3盘2度破了辛纳发球，让这位义大利小将无力翻转战局。

顺利收下4强门票的西西帕斯全场打出30记致胜球，其中17记来自其强力正手拍，他今天的14个发球局也从未给辛纳任何破发机会。

西西帕斯将在澳网继续朝生涯首座大满贯金杯迈进，他去年在法国网球公开赛成为希腊首位闯进大满贯决赛的选手，虽在决赛手握两盘绝对领先，却遭世界球王乔科维奇（Novak Djokovic）大逆转而吞败。

© 2022 AFP