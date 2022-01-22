西西帕斯闯进澳网16强 将对决美好手佛里兹

（法新社墨尔本22日电） 男单世界排名第4的希腊网球名将西西帕斯今天虽丢一盘，但保住全部发球局，击败排名56的法国好手佩尔，挺进澳洲网球公开赛16强，届时将遭遇第20种子美国好手佛里兹。

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西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）原本朝直落三盘获胜之路前进，却在第三盘抢7时落败，最终6比3、7比5、6比7（2比7）、6比4，鏖战2小时42分于拉佛球场（Rod Laver Arena）夺胜。

他将在16强赛对决美国选手佛里兹（Taylor Fritz）。佛里兹与大会第15种子、西班牙网球好手包蒂斯塔-阿古特（Roberto Bautista Agut）力拼5盘，才以6比0、3比6、3比6、6比4、6比3胜出。

西西帕斯曾经两度闯进澳网4强，但至今尚未抱回任何大满贯赛金杯。

他表示，「我很高兴最后赢球，佩尔（Benoit Paire）是最有才华的球员之一，球感很好。今天是很重要的一场胜利，在这个球场打球，和球迷一起分享胜利也很特别。」 西西帕斯今天祭出21记爱司球，一发致胜率89%，这是他首次在大赛中击败佩尔。

谈到下一战对手佛里兹，他说：「很强的发球，很强的击球，他有武器。我曾和他交过手，我必须保持稳定，不断进逼。」

西西帕斯去年在法国网球公开赛成为希腊首位闯进大满贯决赛的选手，他在决赛手握两盘绝对领先，却遭世界球王乔科维奇（Novak Djokovic）大逆转，而无缘首座大满贯赛冠军。

此外，西西帕斯也曾在澳网打败过西班牙「蛮牛」纳达尔（Rafael Nadal）和「瑞士特快车」费德瑞（Roger Federer）。

© 2022 AFP