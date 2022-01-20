西西帕斯4盘击退前青少年球王 挺进澳网第3轮

（法新社墨尔本20日电） 希腊网球好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）今天在澳洲网球公开赛第2轮陷入苦战，最终仍找回手感，以7比6（1）、6（5）比7 、6比3、6比4击退前青少年球王巴艾兹。

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世界排名第4的西西帕斯今天在玛格丽特球场（Margaret Court Arena）耗时3小时22分钟，击败世界排名第88的阿根廷选手巴艾兹（Sebastian Baez）。西西帕斯在第3轮将出战法国好手佩尔（Benoit Paire）。

佩尔今天在第2轮鏖战4盘，逼退来自保加利亚的大会第26种子狄米特罗夫（Grigor Dimitrov）。

目前还未能高捧大满贯金杯的西西帕斯在赛后表示：「这（场比赛）不容易。我很高兴今天能克服障碍。（我在比赛中）努力奋斗，骂了点脏话，但我很开心晋级到第3轮。」

他并表示，今天在场上打球感觉天气相当炎热，「但我试着用心打，最终有所回报。」

两度在澳网闯进4强的西西帕斯全场犯下63记非受迫性失误，首盘先遭巴艾兹破发，但随即回破，并在抢7中靠精准发球和高球质反拍，先下一城。

双方在第2盘一样战到抢7，巴艾兹以正手拍致胜球收下次盘。西西帕斯在第3盘连破对手2个发球局，取得5比0领先却无法顺利收关，直到第4个盘末点才拿下此盘。

最终，这名希腊网坛新生代再挟破发领先优势收下第4盘，挺进澳网男单第3轮。

西西帕斯去年在法国网球公开赛成为希腊首位闯进大满贯决赛的选手，他在决赛手握两盘绝对领先，却遭世界球王乔科维奇（Novak Djokovic）大逆转，而无缘首座大满贯赛冠军。

此外，西西帕斯也曾在澳网打败过西班牙「蛮牛」纳达尔（Rafael Nadal）和「瑞士特快车」费德瑞（Roger Federer）。

© 2022 AFP