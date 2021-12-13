西西里岛疑瓦斯气爆 市长：不放弃寻找6失踪者

（法新社罗马12日电） 义大利西西里岛昨晚发生疑似瓦斯气爆事件，救援人员今天准备连续第二晚搜救，盼能找到瓦砾堆下可能的幸存者。

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法新社报导，西西里岛南部城镇拉瓦努萨（Ravanusa）昨晚发生的这起爆炸事故，将4栋住宅建物夷为平地，西西里区民防单位证实已有3人丧生。

当局表示，今早在搜救犬协助下，自瓦砾堆中救出两名妇女，但还有6人失踪，且从早上到目前为止都未能再在瓦堆下找到生命迹象。

义大利艾吉新闻社（AGI）报导，拉瓦努萨市长达安吉罗（Carmelo D'Angelo）表示：「搜救工作持续进行，结局可能令人心酸，我们还在寻找6人仍活着的一丝希望。」

根据民防单位资料，这起在格林威治标准时间11日19时30分许发生的爆炸，将4栋建物夷为平地，包括一栋4层楼公寓。事发地点位于拉瓦努萨镇住宅区中心，镇上居民近1万1000人。

电视上一整天都在播报这起事故，画面显示爆炸现场已空无一物，只剩水泥瓦堆、木头柱子与卷曲的钢条，连周遭建物也受波及烧焦受损。

民防单位表示，爆炸引发的「庞大震波」连100公尺外都感受得到。

当局已经着手调查爆炸起因。但有关人员表示，爆炸最可能是因瓦斯外泄引起。

消防人员说，「瓦斯可能在某个空隙之中，愈积愈多，累积到一定程度，一辆车、一座电梯、一个电器都可能意外促成爆炸。」（译者：纪锦玲）

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