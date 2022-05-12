西门子获利腰斩营收成长 将逐步退出俄罗斯

（法新社法兰克福12日电） 德国工业集团西门子（Siemens）今天表示，第2季度获利腰斩。同时，西门子宣布将逐步退出在俄罗斯的业务营运。

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西门子今天宣布，公司在1至3月的第2季度净利，自去年同期的24亿欧元，腰斩至12亿欧元（13亿美元）。西门子的会计年度自10月到次年9月。

尽管俄乌战争和疫情冲击持续，西门子表示，第2季度营收从上年同期的147亿欧元，成长至170亿欧元。

俄罗斯侵略乌克兰后遭制裁，西门子因此获利减少约6亿欧元，因西门子减记该公司在俄罗斯地区的事业资产价值。

西门子表示，旗下包括铁路服务和维修的交通运输事业，受创尤其严重。西门子表示，公司已开始逐步退出在俄罗斯「所有产业的业务活动」。

执行长布希（Roland Busch）表示，西门子在俄罗斯市场活跃近170年，退出当地市场「不是件容易的决定」。西门子在3月初莫斯科入侵乌克兰后，暂停俄罗斯的业务。

总部设于慕尼黑的西门子确认全年度展望，年营收成长目标为6-8%。西门子表示，这个预估值是基于预期疫情冲击和供应链问题不会恶化。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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