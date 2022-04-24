西雅坎季后赛新高34分轰76人 暴龙扳回一城

（法新社多伦多23日电） 今天在西雅坎轰下个人在季后赛新高34分的带领下，暴龙以110比102击退76人，在系列赛扳回一城，目前以1比3落后。

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美国职篮NBA季后赛首轮今天持续进行，东区第5种子多伦多暴龙在0胜3负的绝对劣势下，于主场迎战第4种子费城76人。

今天这场76人与暴龙之战，赛前已经「听牌」的76人，只要今天赢球，就能晋级次轮。

但主场作战的暴龙不愿屈服，今天攻下全场最高34分的西雅坎（Pascal Siakam），在第4节砍进15分，让暴龙以8分差距获胜，保住晋级的一线生机。崔兰特（Gary Trent Jr.）此役贡献24分，杨恩（Thaddeus Young）、阿努诺比（OG Anunoby）分别获得13分、11分。

系列赛第3战弄伤右手拇指，这场比赛带着护具上阵的76人主将恩比德（Joel Embiid）上半场10投3中，下半场才找回手感，有6投4中的表现，整场比赛攻下21分，并抓下8个篮板。恩比德表示，他预计在回到费城后接受核磁共振（MRI）检查，但即便医师建议要手术，但他可能还是会继续打季后赛。

哈登（James Harden）此役攻下76人最高22分，但17次出手只命中5球，另送出9次助攻，哈里斯（Tobias Harris）有15分、11篮板的「双十」表现，马克西（Tyrese Maxey）有11分进帐。

两队25日（台湾时间26日）将在76人主场进行第5战，76人最快可于当天晋级。过去从未有球队能在系列赛0比3落后的情况下翻盘，成功获得晋级，这对暴龙来说，是项不利的纪录。

除此之外，暴龙的范佛利特（Fred VanVleet）在今天中场前4分57秒被吹犯规后，沮丧的扯破他的球衣并走进休息室，因为他的左臀拉伤，不得不提前退场，这对球队来说也是利空。此役他只打15分钟，包括三分球3投1中在内，6次出手命中2球，只拿下5分，另有3次助攻。

© 2022 AFP