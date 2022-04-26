西雅坎23分10篮板 暴龙胜76人保晋级生机

（法新社费城25日电） 西雅坎缴出23分、10篮板的「双十」成绩，率暴龙103比88击败76人，但他们在季后赛首轮，仍以2比3落后给76人。

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美国职篮NBA东区季后赛首轮，第4种子费城76人与第5种子多伦多暴龙打完4场比赛后，76人以3胜1负率先「听牌」，落后的暴龙关键战役少了主力后卫范佛利特（Fred VanVleet），成为一大利空。

但背水一战的暴龙，首节三分球命中率达5成，大胜76人的2成5；整体投篮命中率5成7也优于76人的4成76。在崔兰特（Gary Trent Jr.）单节9分的带领下，暴龙29比27领先76人。

次节76人进攻当机，单节只拿14分，暴龙在巴恩斯（Scottie Barnes）进球后，首度领先达两位数，并在上半场靠他拿下12分的带领，以54比41拉开领先优势。

第3节暴龙几度将领先拉开到13分，76人靠哈登（James Harden）的两罚俱中，及马克西（Tyrese Maxey）切入后的急停跳投得手，将落后稍微追近，前3节打完，暴龙仍以75比66领先76人9分。

末节靠崔兰特攻下7分，西雅坎（Pascal Siakam）拿下6分的联手带领，暴龙没给76人太多机会，最终以15分差距带走胜利。

暴龙的西雅坎今天攻下全场最高23分，并抓下10个篮板，有「双十」的表现，从板凳出发的阿休瓦（Precious Achiuwa）贡献17分，阿努诺比（OG Anunoby）、崔兰特都拿下16分，巴恩斯则有12分入袋。

76人今天三分球37投10中，命中率仅2成7，整场比赛81次出手命中31球，整体投篮命中率也只有3成83，命中率不佳是他们输球的一大关键。

恩比德（Joel Embiid）此役攻下76人全队最高20分，并抓下11个篮板，同样缴出「双十」的成绩单，哈里斯（Tobias Harris）、哈登、葛林（Danny Green）分别获得16分、15分、14分，马克西进帐12分。

暴龙今天赢球，在系列赛追到2比3，28日（台湾时间29日）将回到主场迎战76人，若能拿下胜利，就可扳平战局。

© 2022 AFP