西非迦纳载爆裂物卡车车祸爆炸 酿17死59伤

（法新社迦纳首都阿克拉20日电） 非洲国家迦纳西部今天发生一起破坏力强大的车祸爆炸案，一辆载着开矿用爆裂物的卡车与一辆摩托车相撞，导致剧烈爆炸，周遭建物被为平地，至少17人丧生、59人受伤。

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西非国家迦纳拥有丰富矿产。事故地点在波戈索（Bogoso）附近小镇阿皮亚特（Apiate），位于首都阿克拉（Accra）西方约300公里。爆炸将地面炸出一个大坑，数十栋建物化为覆盖灰烬的木头和金属。

一段影片显示，当地一些居民冲向熊熊大火与升起的黑烟，想要检查财产损害情况；救难人员则在瓦砾堆中试图找寻幸存者，同时拉出一些已无生命迹象的遗体。

迦纳资讯部长恩克鲁玛（Kojo Oppong Nkrumah）晚间发布声明表示，已证实总计有17人不幸丧生，并已救出59名伤者。

恩克鲁玛说，初步迹象指向「一辆卡车、一台摩托车和另一台车辆相撞的意外事故，当时卡车上载着矿业公司所需的爆裂物」，而事故现场在一座变电箱附近。

他表示，59名伤者当中，有42人送医院或卫生中心治疗，有些人伤势严重。

迦纳国家灾难管理组织（National Disaster Management Organization）副协调员亚美东努（Sedzi Sadzi Amedonu）告诉法新社说：「这是个黑色星期四，目前为止有500间房舍受到影响，其中一些完全被夷为平地，其他建物也都炸出裂缝来。」

他说，现场宛如一座鬼城。

迦纳政府发布新闻稿说，爆炸发生后，军警爆裂专家小组已抵达现场采取安全措施，以防第二次爆炸。（译者：纪锦玲/核稿：张正芊）

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