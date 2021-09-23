要不要承认塔利班政权 世界强权面临两难

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（法新社巴黎23日电） 国际社会为是否要承认塔利班（Taliban）是阿富汗统治者而陷入两难，正就厌恶这个伊斯兰组织愿景以及必须寻求稳定进行权衡。

塔利班推翻亲西方政府，8月15日接掌阿富汗首都喀布尔后，世界强权开启与塔利班沟通渠道，但表明这不代表承认塔利班。

塔利班本身已开始表示，对承认政权议题失去耐心。塔利班若获得国际承认，就能派官员代表国家参与国际组织，并为现金短缺的国家经济解除资金封锁。

这个问题在联合国大会（UN General Assembly）上爆发。塔利班新任外交部长提出要求，要在联合国大会向各国领袖发表演说，上月遭塔利班推翻的阿富汗政府大使伊萨克扎伊（Ghulam M. Isaczai）也提出发言要求。

德国外交部长马斯（Heiko Maas）拒绝阿富汗新统治者的要求，并说塔利班的「作秀」毫无用处，现在需要的是「具体行动」。

巴基斯坦外交部长古瑞希（Shah Mahmood Qureshi）表示，塔利班需要更审慎，将国际舆论纳入考量。长期以来扮演从中协调角色的卡达也持相同看法。

就连表示有意愿与塔利班合作的中国，都还没承认阿富汗塔利班政权。

塔利班1996到2001年执政期间，以残忍暴虐统治恶名昭彰，西方国家对塔利班掌权好几周的阿富汗人民生活感到担忧。

尤其令人担心的是女性权利，虽然塔利班承诺会尽快让女孩重返校园，但至今仍未获允许。

© 2021 AFP