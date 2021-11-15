「要塞英雄」正式关服 退出中国游戏市场

（法新社北京15日电） 中国近期严打游戏产业，在沉重监管压力下，美国电子游戏开发商Epic Games的热门生存游戏「要塞英雄」在中国营运3年后，于15日关闭伺服器，正式退出全球最大线上游戏市场。

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Epic Games于2周前发布声明，称「要塞英雄」（Fortnite，中译「堡垒之夜」）的「中国Beta测试已经结束，我们将于近期关闭服务器。2021年11月15日上午11时，我们将关闭游戏服务器，用户将无法登入游戏」。

中国玩家15日已经无法登入游戏。许多人也在社群媒体微博发布讯息，与这款在全球拥有逾3.5亿玩家的热门游戏道别。该游戏的一个讨论板，浏览次数已达4.7亿次。

一名自称姓丁的女玩家告诉法新社：「这真的很可惜，我不懂为什么这么快就要关服。」

另名24岁郑姓玩家也说，他读大学时玩这款游戏超过2年，游戏现在退出中国，他「要先哭一会儿」。

中国版的「堡垒之夜」专为当地市场量身打造，因为过度暴力的游戏内容会受到当局监管。然而由于当局审核新游戏的速度放缓，这款游戏以测试名义在中国营运3年后，仍无法上市盈利。

中国政府在过去1年来，以强化反垄断和防止资本无序扩张为由，出手打击广泛的科技产业。

先前中国官员宣布，希望透过大幅削减未成年人玩网游的时间，并要求玩家注册时提供身份证，以遏制国内未成年人沉迷「精神鸦片」的歪风。

© 2021 AFP