要求加速减排 环团打算对德国3大车厂展开法律行动

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（法新社柏林3日电） 德国环保团体今天宣布，对德国3大车厂福斯汽车、戴姆勒和BMW展开法律行动，以迫使它们加速减少气体排放。这项行动是受到最近几起支持气候保护的诉讼在法院胜诉所激励。

绿色和平德国分部（Greenpeace Germany）和「德国环境援助」（Deutsche Umwelthilfe，DUH）表示，他们已寄出投诉信给福斯汽车（Volkswagen）、宾士（Mercedes-Benz）母公司戴姆勒（Daimler）和BMW，要求承诺更积极的碳减排目标，包括2030年以前终止生产化石燃料车辆。

这2个非政府组织（NGO）说，若这3家车厂未来几周内未回覆信件并停止「非法行为」，他们准备向法院提告。这将会是德国头一起这类诉讼。

「德国环境援助」执行长穆勒-克雷纳（Sascha Mueller-Kraenner）在记者会上表示：「这些企业多年来破坏地球气候，我们现在要求他们负起责任。」

这3家德国车厂全都宣布过，将把生产重心从汽柴油车转向对环境更友善电动车辆的计画。不过，扬言提告的环保团体指出，这些车厂立下的目标模糊且不具拘束力。

绿色和平组织的代表凯瑟（Martin Kaiser）表示：「这些企业的电动化计画不够积极且进度缓慢，不足以避免气候危机。」

第4家德国企业油气生产商温特谢尔Dea（Wintershall Dea）也因在气候紧急状态上扮演一定角色，而遭到环保团体的法律行动锁定。

环团的行动是基于德国宪法法院4月做出划时代判决，认定德国政府的二氧化碳减排计画不足以达到巴黎气候协定设下的目标，且对未来世代加诸不公平负担。

德国总理梅克尔（Angela Merkel）的政府因此将德国达到碳中和目标时间提前5年至2045年，并将2030年温室气体减排目标提高，象徵环保运动人士的一大胜利。

绿色和平组织的凯瑟说，荷兰法院5月判决石油业巨擘荷兰皇家壳牌（Royal Dutch Shell）须在2030年以前大幅减少碳排放，也鼓舞他们采取行动。

© 2021 AFP