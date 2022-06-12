要求占领区产品需标示 以色列向挪威表达抗议

（法新社奥斯陆11日电） 以色列政府今天对挪威表达抗议，因为挪威继欧洲联盟（EU）之后，宣布来自以色列占领区的产品必须标示以识别产地。

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以色列外交部声明指出，挪威的立场「将对以色列和挪威间的双边关系，及挪威促进以色列、巴勒斯坦关系的适当性产生不良影响。」

以色列外交部指的是挪威长期在以巴冲突中担任调解人的角色。

挪威政府10日透过新闻稿宣布新政策，并称只将来自占领区的产品标示为以色列是不够的。

挪威表示，这项措施主要涉及进口的葡萄酒、橄榄油、水果、蔬菜，并适用于来自约旦河西岸（West Bank）「包括东耶路撒冷（East Jerusalem）」及戈兰高地（Golan Heights）占领区的产品。

挪威外交部长胡特费尔德（Anniken Huitfeldt）接受挪威新闻社（Norwegian News Agency, NTB）访问时强调，这绝对不构成对以色列的抵制。

她补充说：「挪威和以色列有良好关系，必须继续下去。」

欧洲联盟执行委员会（European Commission）2015年建议其会员国遵循这样的作法，欧洲联盟（EU）的欧洲法院（European Court of Justice）2019年也对此举做出裁定。

挪威表示，这项决定背后的原则一如2019年的裁定所揭示，消费者不应被原产地或产品误导性的标签所蒙蔽。

在川普执政时期，美国宣布在以色列占领区制造的产品，可标示为以色列制。（译者：李晋纬/核稿：刘淑琴）

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