见证战争可怕 乌克兰儿童身心俱创

（法新社基辅21日电） 在俄罗斯侵略下，从乌克兰13岁男童沃洛迪米尔空洞的眼神中，可看出战争的可怕，他无助地躺在基辅奥马迪特儿童医院内，和一只绿色气球狗玩耍。

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在俄罗斯入侵两天后，沃洛迪米尔（Volodymyr）家人的座车遭到炮火攻击，他的父亲和同辈亲戚当场丧生，他自己则是下巴、背部、手臂和腿部中弹。

他的34岁母亲娜塔莉亚（Natalia）在黑暗房间里坐在儿子病床旁，看上去很疲惫，她说：「他还不能走路，但医生当诉他，他之后将可以站起来。」

娜塔莉亚说，在战争爆发前，儿子喜爱做的事情，可能和世界各地青少年一样，像是玩手机和遛狗。如今他无精打采地坐在床上，长长的伤疤从下巴延伸至脸上。

医生们表示，住院3周后，沃洛迪米尔未来还得面临更多手术。他们向法新社记者展示他被送进医院时的脸上伤口照片。

娜塔莉亚说不知道是谁开枪，但她认为等到战争结束，凶手将被绳之以法。也受伤的她说：「我的伤会好起来，但我的丈夫和甥侄都不能复生了，他才6岁。」

与此同时，乌克兰最大的儿童医院－奥马迪特儿童医院（Okhmatdyt Children's Hospital）－也正承受战争的创伤。

儿科医生欧尼斯柯（Svitlana Onysko）说：「情况真的很糟，带来严峻考验，情况很惨。」

欧尼斯柯说：「我们已经住在医院不回家，24小时待命、不分昼夜、急如星火地去帮助孩子们，情况真的很糟也很困难。」

此外，欧尼斯柯还说：「在心理上和道德上都很艰难，因为伤患都是孩子。对于我们成年人来说也很艰苦，因为身处战火之中。」

截至目前，基辅尚能幸免于俄罗斯轰炸造成的最严重后果，但市政府表示已有4名儿童丧生、16人受伤。

有位名为奥嘉（Olga）的年轻母亲在炮弹击中公寓时，以肉身保护她一个月大的新生儿，医师动手术从她体内取出好几个弹片。

一名4岁男孩也在俄军炮轰基辅时被弹片严重炸伤，被人用担架紧急送医；在首都郊外霍斯托梅尔（Hostomel）受到飞弹攻击时，一名6岁女孩双腿遭炸伤，她的母亲丧生。

奥马迪特儿童医院的新生儿病房也遭到空袭。在战争爆发初期，每当空袭警报响起时，产妇和婴儿甚至得被迫在地下室避难。

医护人员故作坚强，面对骨科医师皮理普柯（Vlasii Pylypko）所称的「可怕伤害」。

皮理普柯说：「自战争爆发以来，我们持续不断治疗伤患，无论是儿童还是成人，都是飞弹、子弹和火箭的受害者。」

医院大部分员工先前都没有真正经历过战争，他说：「我们许多同事在对病患进行手术治疗时，试图从情绪中自我抽离。」他说：「也许战后我们之中有些人将需要心理支持，但现在我们只能专注在治疗儿童上。」

© 2022 AFP