观光因疫情中断 澳洲与新加坡推旅游泡泡

广告 继续浏览后续

（法新社雪梨14日电） 澳洲的观光旅游因2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情中断，该国官员今天表示，正和新加坡合作，最快于7月推出两国间的旅游泡泡。

澳洲于疫情初期火速关闭边境，以减缓疫情蔓延，且除非特殊情况，没有澳洲公民身分的人士一律不得入境。

澳洲副总理麦考马克（Michael McCormack）表示，澳洲「目前正和新加坡合作，有可能在7月推出（旅游）泡泡」。

他告诉澳洲广播公司（ABC）说：「随着疫苗的推出，不只是澳洲，在其他国家也是，我们将推出更多的泡泡。」

「雪梨晨驱报」（Sydney Morning Herald）报导指出，这项旅游泡泡协议，将允许已经接种疫苗的澳洲和新加坡人士造访彼此的国家，而无须多做隔离。

报导也说，坎培拉当局希望目前人在第3国的国际学生、商务旅客和欲返乡的澳洲公民，能先在新加坡完成两周的隔离再动身前来澳洲。

澳洲要求入境者须在防疫旅馆接受14天隔离，并对回乡人数设置上限以缓减防疫负荷量，都导致成千上万的澳洲民众滞留海外。

而过去每年可为澳洲经济带来450亿澳元进帐的国际观光业，也因而跌入谷底。

© 2021 AFP