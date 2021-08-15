规模7.2强震侵袭海地西南部 至少227死

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（法新社太子港14日电） 规模7.2极浅层强震今天上午约8时30分侵袭海地西南部，造成至少227人罹难，另有数百人受伤或失联。海地总理享利（Ariel Henry）宣布全国进入紧急状态一个月。

海地民防机构在推特发文表示，「强震罹难者攀升至227人，包括南部158人」，并称另有数百人受伤或失联。这起强震的震央位于人口稠密的首都太子港（Port-au-Prince）以西约150公里处，震源深度仅10公里。

居住在震央附近的21岁居民希莱尔（Christella Saint Hilaire）告诉法新社，「很多住宅被摧毁，许多人丧命，有些人送医救治。现在大家都待在街道上，余震不断。」

最初的强震，大部分加勒比海地区都感受到摇晃，根据目击者张贴在社群媒体的现地影像，海地西南部半岛有许多学校和住宅受损。

海地民防机构负责人钱德勒（Jerry Chandler）稍早前告诉记者，搜救作业展开中，已接获29人死亡通报。

海地总理享利已宣布全国进入紧急状态为期一个月，并称部分城镇几乎全部被夷平，政府官员正在邻近震央的沿岸城市莱凯（Les Cayes），协助规划和协调救援作业。

亨利说：「最重要的工作是尽可能抢救瓦砾堆下的幸存者。我们已知悉当地医院，尤其是莱凯的医院挤满受伤和骨折者。」

他表示，国际红十字会和受创地区的医院正在协助照顾伤者，并呼吁海地全民团结一致。

亨利表示：「需求非常巨大。我们必须照顾受伤和骨折者，但也必须提供食物、援助和临时栖身处所以及心理支援。」

白宫指出，美国总统拜登（Joe Biden）和副总统贺锦丽（Kamala Harris）于今天早上听取有关海地强震简报。拜登已授权立即展开救援作业，并指派美国国际开发总署（USAID）署长鲍尔（Samantha Power）负责协调救援事宜。

海地最西端城市热雷米（Jeremie）市中心受创严重，当地主要是一层住宅和建筑。邻近震央的莱凯市也似乎严重受创，包括一栋多层楼旅馆倒塌。

强震发生后，美国地质调查所（USGS）随即发布海啸警报，指称海地沿岸可能会出现高达3公尺波浪，但不久就解除海啸警报。

2010年1月，规模7.0强震侵袭海地，导致大部分的太子港和邻近城市变成一片废墟，造成超过20万人罹难和约30万人受伤，逾150万人无家可归。

© 2021 AFP