规避国内禁令 新加坡女性纷纷赴海外冻卵

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（法新社新加坡4日电） 尽管数十年来新加坡政府为了拉高生育率，发放生育现金津贴、提供已婚夫妻生育治疗补助，但去年新加坡生育率仍降至历史低点的1.1人，低于全球平均生育率2.4人。

虽然倡议人士表示，冻卵可能有助提升生育率，当局依然仅允许特殊状况的女性冻卵，例如需进行癌症治疗的女性。许多国家则不需任何医疗理由，就允许女性冻卵。

以新加坡一家广告公司高阶主管艾莉卡（Erica，假名）为例，她因为工作繁忙，目前对于成家没有多余心思，因此决定赴马来西亚冻卵，规避国内禁令，让她能够晚一些生孩子，近年来赴海外冻卵的新加坡女性越来越多。

现年40岁的艾莉卡说：「（禁止冻卵）对这里的女性相当不公平，没有给新加坡女性在40多岁生小孩的机会，因此她们觉得自己在30多岁就必须定下来了，因为时间并不站在她们那边。」

但在社会风气保守的新加坡，政府和宗教团体都对冻卵可能鼓励女性延后结婚和生育表达疑虑。

女性生育能力通常在30多岁开始下降，但冻卵可以让她们未来有怀孕的机会。

艾莉卡不是新加坡人，但拥有永久居民身分，往来马来西亚吉隆坡5次进行谘询，36岁时决定在吉隆坡助孕中心（KL Fertility Centre）进行取卵手术。

吉隆坡助孕中心表示，在2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情大流行关闭边界前，来诊所进行取卵手术的新加坡人日益增加，一年有3到6名来自新加坡的女性进行冻卵。除了马来西亚以外，新加坡女性也选择赴泰国和澳洲等国冻卵。

© 2021 AFP