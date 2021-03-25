角逐万国小姐缅甸佳丽抨击军政府 祈求终止暴力

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（法新社曼谷25日电） 「世界和平」或许是选美赛中陈腔滥调，但当缅甸街头正因军政府镇压示威民众而染血，国际万国小姐选美大赛缅甸参赛佳丽韩蕾今天发出求救呼声，恳求外界协助让缅甸终止暴力。

缅甸军方2月1日发动政变并逮捕文人政府领袖翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）后，全国各地不断冒出民众示威潮。由于军政府迟迟无法平息抗议行动，因此镇压手段越来越暴力，死亡人数也不断增加，累计已达280多人。

韩蕾（Han Lay）正在泰国首都曼谷与其他63国佳丽争夺国际万国小姐（Miss Grand International）后冠。她今天接受泰国「鲜新闻英文报」（Khaosod English）访问时，对缅甸军政府的镇压行动大张挞伐。

韩蕾还表示：「我想在这里对全世界说：请支持缅甸人民。缅甸有这么多人死在军队枪下…请救救我们。」

正在缅甸仰光大学（University of Yangon）心理系就读的韩蕾，也在自己的Instagram（IG）帐号发文说，有些她的同学从政变后就一直被拘禁。

她写道：「在一个民主国家，人民必须要能够发声，我们的声音必须被听见。但现在在缅甸我们没有自由，这是违反人权。释放我们的学生！」

© 2021 AFP