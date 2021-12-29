解决叶门内战危机 伊朗吁组兼容并蓄政府

（法新社德黑兰28日电） 伊朗今天呼吁有关方面，组成兼容并蓄的叶门政府。此时亲伊朗的叶门叛军「青年运动」（Houthi）正与沙乌地阿拉伯领导下联军所支持的叶门政府作战。

广告 继续浏览后续

伊朗外交部长阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）说：「我们认为，有必要组建一个叶门各方都参与的政府，以维护叶门的国家统一和主权。」

据官媒伊朗通讯社（IRNA），阿布杜拉希安表示，叶门危机「只有一个政治解决方案」。

阿布杜拉希安在已病逝的伊朗驻叶门大使伊尔鲁（Hasan Irlu）纪念仪式中，发表上述谈话。

伊尔鲁生前派驻在什叶派「青年运动」控制的叶门首都沙那（Sanaa），沙国率领的联军则对此地实施海空封锁。

伊尔鲁撤离叶门几天之后，21日因感染COVID-19（2019冠状病毒疾病）病逝。在沙国领导的联军封锁下，伊尔鲁搭机离开叶门属罕见的豁免待遇。

伊朗指控「某些国家」耽误伊尔鲁回国；沙国领导下联军的发言人马里奇（Turki al-Maliki）指责，这种说法是「诽谤」。

叶门自2014年以来陷入内战，青年运动把叶门政府逐出位于北部的沙那（Sanaa）后，沙乌地阿拉伯领导的联军2015年介入对抗青年运动，以支持国际社会承认的叶门政府。

联合国估计，到今年年底，将有37万7000人会因冲突的直接和间接影响而丧命。叶门约3000万人口中，80%以上依赖人道援助度日。

© 2021 AFP