解决奶粉燃眉急 美国派军机从德国运来30多公吨

（法新社华盛顿22日电） 美国当局设法解决婴儿配方奶粉严重短缺问题之际，今天一架美国军机载着超过7万磅（约32公吨）急需的配方奶粉，从德国运抵美国印第安纳州一座机场。

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医疗级的婴儿配方奶粉奇缺，已经带给成千上万父母重大问题，他们的婴儿都倚赖配方奶粉，父母们皆疯狂地搜寻相关产品。这波配方奶粉缺货，是由生产线与供应链问题所引起。

白宫表示，这架军用货机从德国兰斯坦（Ramstein）的美国空军基地起飞，载有逾7万磅的配方奶粉。

美国总统拜登（Joe Biden）正在亚洲进行5天访问行程，他从日本在推特（Twitter）发文谈到这架货机。

拜登的贴文表示：「我们的团队日以继夜工作，为所有需要的人取得安全的配方奶粉。」

拜登又在今天稍晚更新的推文指出，第二批配方奶粉已在空运送往美国的路途上。

拜登表示：「我们已确认第二架货机，将运送雀巢（Nestle）的婴儿特殊配方奶粉到宾州。」

他还提到：「未来几天，货机与卡车运输将一起出动送货，而我也会继续为大家报告最新消息。」

白宫经济顾问狄斯（Brian Deese）告诉美国有线电视新闻网（CNN）说，首批空运奶粉将供应大约15%的紧急需求。

首批配方奶粉运到印第安纳州，因为当地是雀巢公司的转运枢纽。这批奶粉在配送之前，会先在附近实验室做品质检验。雀巢公司为美国国内的主要奶粉生产商。

美国婴儿配方奶粉的短缺情况已有数月之久，最初是因为供应链塞车、COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情造成缺工等问题所导致。

接着在2月，因为两名婴儿丧命，婴儿配方奶粉制造商亚培（Abbott）宣布「自愿召回」密西根厂生产的产品，并将该厂关闭，让缺货情况再度恶化。（译者：纪锦玲）

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