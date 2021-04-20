解决气候危机时间不多 联合国：2021年须有作为

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（法新社日内瓦19日电） 由美国所召开的气候峰会将于22日登场，联合国今天发表报告表示，2021年必须是采取行动的一年，以保护人们不受气候变迁「灾难性」冲击。

联合国警告世人已快没时间解决气候危机，加上2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐，各国仍无法对「持续发生」的气候变迁踩刹车。

目前已有40位各国领袖受邀参与美国总统拜登召开的视讯峰会，意在敦促大型经济体采取行动解决气候危机。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）今天公布联合国世界气象组织（World Meteorological Organization）撰写的2020年全球气候状况（State of the Global Climate 2020）报告，他在记者会上说：「我们濒临掉进深渊。」

古特瑞斯说：「今年对人类未来而言真的是至关重要的一年。这份报告显示，我们没时间可浪费了，气候失调正在发生。」他敦促各国「停止戕害自然」。

这份报告称2020是史上最热年之一，尽管受疫情影响经济放缓，温室气体浓度还是增加。古特瑞斯说，在人为加剧下，去年出现「极端天气与气候失调，影响生活、破坏生计、另有数以百万人被迫逃离家园」。

古特瑞斯说：「今年是必须采取行动的一年。各国必须承诺在2050年前达到净零排放，必须现在采取行动，保护民众免于受到气候变迁的灾难性后果冲击。」

© 2021 AFP