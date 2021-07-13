解封后疫情加剧 荷兰总理致歉坦承决策错误

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（法新社海牙12日电） 荷兰2019冠状病毒疾病（COVID-19）每日感染率攀升至新高，总理吕特（Mark Rutte）今天为此致歉，坦承政府放宽一系列防疫限制措施是错误决定。

吕特与卫生部长雍峨（Hugo de Jonge）9日重新对酒吧、餐厅和夜店实施若干防疫限制措施，以遏止一连串发生在年轻成人身上的感染病例，具高度传染力的Delta变异病株破坏力加剧，尤其是对年轻人。2周前，随着国内染疫人数下滑，当局曾解除几乎所有防疫限制措施。

如今政府也取消8月14日前所有会有大批群众参加、为期数日的节庆及活动。

吕特今天对媒体表示：「我们原本以为可能可行之事，实际上却不可行。我们判断力不佳，为此感到遗憾并致歉。」

吕特公开道歉，显示他的立场与9日相比出现重大转变，当时他一再捍卫稍早放宽限制的决定，称这是「合乎常理的作法」，且拒绝为他政府管理不善的可能性扛责

然而政府松绑限制引发卫生当局强烈批评，称政府鼓励年轻人再次外出，根本把警告当耳边风。

相较2周前只有500例确诊，荷兰昨天超过9300人检测呈阳性反应，创去年12月迄今单日通报染疫人数新高。荷兰今天则新增8500例。

荷兰疫情爆发管理小组（Outbreak ManagementTeam, OMT）上周致函国会表示，近期染疫人数的增加速度已超乎预期。特别是18岁至25岁族群，染疫人数最近呈指数性增长，这些感染主要发生在夜店及服务业中。

不过管理小组补充表示，此年龄层以外族群则没有显着病例增加。住院人数也并未激增。

雍峨9日在记者会上表示，荷兰约8成公民已接种至少1剂疫苗，但病毒学家担心，染疫年轻人恐将病毒传染给其他尚未接种疫苗的年龄族群。

© 2021 AFP