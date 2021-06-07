解放奥斯威辛集中营仅存老兵辞世 犹太团体悼念

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（法新社柏林6日电） 曾参与1945年纳粹奥斯威辛集中营解放行动的最后一名在世军人杜西曼（David Dushman）昨天辞世，终年98岁，德国犹太团体今天表达哀悼。

1945年1月27日，杜西曼用他驾驶的T-34苏联战车拆除纳粹占领波兰境内奥斯威辛集中营的通电围篱，协助释放这座死亡集中营里的囚犯。

慕尼黑及上巴伐利亚犹太社区（Jewish Community of Munich and Upper Bavaria）主席诺布洛赫（Charlotte Knobloch）表示，杜西曼逝世令人「格外痛心」。

她透过声明表示：「1945年纳粹杀人机器被粉碎时，杜西曼人在前线，身为『奥斯威辛英雄』的他，是解放该集中营并拯救无数生命的解放者之一。」

诺布洛赫补充说，「如今，他是能透过自身经历回忆此事的最后一人」，还形容杜西曼是一位「英勇、诚实且真诚的男人」。

犹太人大屠杀期间遭杀害的600万名犹太人中，逾百万人在奥斯威辛－比克瑙集中营（Auschwitz-Birkenau）殒命，其中大多死于恶名昭彰的毒气室。除了犹太人外，还有数以万计同性恋者、罗姆人（Roma）和苏联战俘。（译者：李佩珊/核稿：刘文瑜）

© 2021 AFP