解放纳粹集中营仅存老兵辞世 国际奥会主席致哀

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（法新社柏林6日电） 曾参与1945年纳粹奥斯威辛集中营解放行动的最后一名在世军人杜西曼（David Dushman）昨天辞世，终年98岁，国际奥会主席今天为此致哀。

1945年1月27日，杜西曼用他驾驶的T-34苏联战车拆除纳粹占领波兰境内奥斯威辛集中营的通电围篱，协助释放这座死亡集中营里的囚犯。

杜西曼是所属师团69名二战幸存者的其中之一，但受到重伤。

国际奥会指出，尽管如此，杜西曼仍成为苏联出色的击剑手，后来还成为全球最顶尖的击剑教练之一。

杜西曼从1952到1988年担任苏联女子击剑队教练，1972年在慕尼黑奥运目击11名以色列奥运代表队成员遭巴勒斯坦激进组织「黑色九月」（Black September）屠杀。当时杜西曼住所就在以色列代表队正对面。

杜西曼1990年代旅居奥地利数年，1996年迁居慕尼黑，德国媒体报导他在此逝世。

国际奥会表示，直至4年前，杜西曼几乎天天前往他的击剑俱乐部授课。

国际奥会主席巴赫（Thomas Bach）也对杜西曼离世一事致哀。

德国籍的巴赫说：「杜西曼先生虽亲身经历过二战和奥斯威辛集中营解放行动，且有着犹太血统，当我们1970年相遇时，他仍马上与我建立友谊并给我忠告。」

巴赫还说：「这是一种深刻的人性姿态，我将永志于心。」（译者：李佩珊/核稿：刘文瑜）

© 2021 AFP