解除防疫、BA.2流行酿完美风暴 西欧疫情卷土重来

（法新社巴黎21日电） 专家今天说，政府取消防疫措施、接种疫苗后免疫力下降、加上传染力更强的Omicron亚型变异株BA.2肆虐，种种因素酿成「完美风暴」，导致西欧的COVID-19确诊病例再度攀升。

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一个多月前，欧洲大陆多半地区的COVID-19（2019冠状病毒疾病）确诊病例都呈下滑趋势，但近日，英国、法国、德国与义大利等国的感染病例又急遽上升。

在法国，自政府14日解除大多数的防疫措施后，确诊病例在一周内增加了超过1/3。

在德国，尽管18日创下近30万例的单日新高纪录，政府仍让实施防疫措施的全国性法律在周末解除。

在义大利，尽管确诊病例攀升，政府17日宣布将在5月1日前逐步解除几乎所有防疫措施。

在英国，政府18日移除最后一批国际旅行限制，目前每20人就有1人确诊。

奥地利数周前才解除口罩令，但由于确诊病例攀升，周末宣布将再度实施FFP2口罩佩戴规定。

有些人指责各国政府太快松绑防疫限制，但流行病学家将疫情升温的矛头指向Omicron亚型变异株BA.2，这个变异株已成为许多国家的主流病毒株。

BA.2难以侦测，有时也称为「隐匿Omicron」，传染力估计比BA.1强约30%。

英国华威大学（University of Warwick）病毒学家杨恩（Lawrence Young）说，欧洲确诊病例攀升是因为3种因素酿成的「完美风暴」所致，分别是解除防疫措施、接种疫苗后的免疫力下降，以及BA.2变异株流行。

他跟法新社说：「取消防疫措施加剧了BA.2的扩散，也可能导致演化出其他变异株。」

日内瓦大学（University of Geneva）全球卫生研究所（Institute of Global Health）所长法拉欧（Antoine Flahault）也提到，确诊病例再度攀升时，西欧也有空气污染，并指出有研究显示COVID-19疫情与空气中的细悬浮微粒浓度高有「强烈关联」。

© 2022 AFP