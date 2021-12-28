触发NBA防疫条例 已打疫苗者隔离期减至6天

（法新社纽约27日电） 美国媒体报导，已经打过疫苗的美国职篮NBA球员或教练，若触发COVID-19健康暨安全条例，隔离时间将由10天缩减为6天。

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根据体育电视频道ESPN报导，截至今天为止，有200多名球员触发NBA有关COVID-19（2019冠状病毒疾病）的健康暨安全条例，且几乎都是在12月被放入不得出赛的名单中，名单中还包括6名总教练。

依照新规定，6天隔离期满后，能否立即进到球场，仍取决于COVID-19筛检结果，只有在检测结果显示不再具有传染风险后才能归队。

NBA将允许球员在新的6天隔离期结束后重回球场，前提是他们的核酸检验Ct值达到35。

光是在今天就有27名球员因为触发NBA防疫条例，被列入不得出赛名单。由于担心假期后疫情再起，NBA在耶诞节后的两周将加强筛检。

新的6天隔离期政策实际执行的时间，是从球员验出阳性反应的隔天开始，所以基本上确诊球员将会暂离球场至少7天。

尽管联盟因当前确诊病例激增而被迫延后一些比赛，NBA总裁席佛（Adam Silver）在这个月表示，联盟会设法挺过这波疫情。

席佛在ESPN节目NBA Today上说：「我们当然已经考虑过所有的选项，但坦白说，我们不知道现在暂停赛季的逻辑是什么。这个病毒无法被根除，我们得学会与它共存。」

据报NBA球员的疫苗接种率达97%，已打追加剂的比例超过65%。NBA同时也在其他地方着力，最近决定要求在球队周遭运作的媒体和个人在明年1月5日前打完追加剂。

© 2021 AFP