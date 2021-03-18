言论涉歧视被热火交易到雷霆 雷纳德前途未卜

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（法新社迈阿密17日电） NBA热火中锋雷纳德在NBA的前途未卜，因为他先前在直播中冒出歧视性字眼，遭联盟禁赛、罚款后，又被热火交易到雷霆。

去年在美国职篮NBA与洛杉矶湖人争霸，最后与总冠军擦身而过的迈阿密热火，今天将雷纳德（Meyers Leonard）和一个2027年选秀会的第2轮签送到奥克拉荷马雷霆，换回亚瑞萨（Trevor Ariza）。雷纳德与热火的合约有不得交易条款，但他选择放弃这样的权利。

雷霆虽换来雷纳德，但不会真的让他上场，仅是藉此获得交易特例，他们在声明中说：「雷纳德不会到雷霆报到，也不会成为球队轮替的一员。」

雷纳德上个月才因肩膀动刀让本季报销，而亚瑞萨自去年顾虑2019冠状病毒疾病（COVID-19）选择不参加复赛后，至今超过1年没有打球。

在此之前，雷纳德因在电竞直播中，脱口说出反犹太的歧视性字眼，遭NBA罚款5万美元，并禁止他参与球队所有活动一周。

雷纳德曾对此表达歉意，并称他不知道那个字眼的意义。

热火在声明中说：「雷纳德是我们（上季）能打总冠军赛的关键一员，我们会永远感激他在上季的贡献及展现的领导能力。」

声明也提到：「他（指雷纳德）最近的言论非常伤人，也让人失望，但令人欣慰的是，他已和犹太社群的领导人、犹太教祭司及纳粹对犹太人大屠杀的幸存者会晤，并了解他言论造成的影响，我们也希望他能继续获得这方面的指导。」

摆脱与雷纳德间的合约后，热火就有足够财务空间，来寻求圣安东尼奥马刺的阿德雷奇（LaMarcus Aldridge）加盟。

© 2021 AFP