詹姆斯归队擒溜马 湖人保有直闯季后赛生机

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（法新社印第安纳波利斯15日电） 因伤自2日后就未再出赛的詹姆斯今天攻下24分，湖人122比115 击败溜马，目前暂居西区第7，但与第6的拓荒者没有胜差，保有不必打附加赛就能直接闯进季后赛的机会。

美国职篮NBA卫冕军洛杉矶湖人，在例行赛尾声排名落在西区前6名之外，恐将面临得先打附加赛争季后赛门票的命运，但今天在戴维斯（Anthony Davis）攻下全场最高28分，并抓下10个篮板，加上詹姆斯（LeBron James）24分、7篮板、8助攻的联手带领下，在客场拿下重要胜利。

今天赢球后，湖人战绩41胜30败排在西区第7，与第6的波特兰拓荒者间没有胜差，若例行赛最后一战，湖人能击败纽奥良鹈鹕，加上拓荒败者给丹佛金块，那湖人例行赛的排名就能上升到第6，并以第6种子的身分直接闯进季后赛，而不必先打附加赛争季后赛资格。

从今天的比赛来看，湖人在重要时刻打出他们的冠军本色，不但詹姆斯与戴维斯能顺利连线，其他原本被列在伤兵名单的关键成员也归队。

以及，先前因为2019冠状病毒疾病（COVID-19）防疫规定而无法出赛的施洛德（Dennis Schroder），在缺阵7场比赛后重新回到湖人阵容，他在今天攻下14分。另外，湖人总教练伏格尔（Frank Vogel）证实，卡鲁索（Alex Caruso）今天虽然没有上场，但状况已经没有问题。

詹姆斯缺阵多时，让外界对他归队后能提供多少战力有所保留，他今天用一记空中接力后的单手灌篮，将那些疑虑一扫而空。

湖人今天共6人得分破十，溜马也是6人得分达两位数，但溜马三分球命中率仅2成73，不敌湖人的3成79。（译者：李晋纬/核稿：严思祺）

© 2021 AFP