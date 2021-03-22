詹姆斯扭伤提前退场 湖人终止4连胜

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（法新社洛杉矶20日电） 美国职篮NBA洛杉矶湖人的詹姆斯今天脚踝扭伤提前退场，让球队在主场94比99不敌亚特兰大老鹰，终止近期的4连胜。

本季寻求卫冕的湖人，阵中头号球星詹姆斯（LeBron James）在第2节与老鹰的希尔（Solomon Hill）争球时受伤。

当时詹姆斯的右脚踝遭撞而一度扭曲，他摔倒在地、一脸痛苦，并紧抓着伤处，但他随后仍回到场上奋战。

重回球场后，詹姆斯还砍进一个三分球，但不久后就在训练员陪同下离开球场，在回到休息室的途中，詹姆斯随手捶了下椅子，看得出来他感到十分沮丧。

詹姆斯若有任何严重的伤势，对湖人来说都将是毁灭性的打击，因为他们队上另一名球星戴维斯（Anthony Davis）已经因伤必须长期休养。

詹姆斯和戴维斯是湖人上季能够夺冠的关键人物。

湖人总教练伏格尔（Frank Vogel）并未在赛后说明詹姆斯伤势的细节，但有报导指出，詹姆斯将接受核磁共振（MRI）检查。

伏格尔说，指詹姆斯「脚踝受了伤，目前我就知道这么多」。

伏格尔坦承，詹姆斯的伤势对球队来说将是个挑战，但他也期盼球队能适应詹姆斯缺阵的情况。

伏格尔说：「无论何时有人手不足的问题，那无疑都会是个挑战。但如果你是打团队第一的球，且你能有像我们这样的防守，那你就有机会赢球，而这就是我们的态度。」

近况火热的老鹰，今天赢球收下8连胜，输球的湖人则是终止4连胜。

老鹰的柯林斯（John Collins）此役有27分、16篮板的「双十」演出，替补的贾里纳里（Danilo Gallinari）贡献18分，杨恩（Trae Young）有14分、11助攻的表现，卡佩拉（Clint Capela）只攻下8分，但抢下16个篮板。

湖人阵中，以从板凳出发有23分、11篮板「双十」演出的哈洛（Montrezl Harrell）表现最佳，施洛德（Dennis Schroder）、莫里斯（Markieff Morris）分别攻下16分、12分。

© 2021 AFP