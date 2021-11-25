詹姆斯狂轰39分 率湖人124比116战胜溜马

（法新社洛杉矶24日电） 美国职篮NBA洛杉矶湖人主力球星詹姆斯（LeBron James）禁赛一场后满血回归，今天轰下全场最高39分，率队在延长赛以124比116力克印第安纳溜马。

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詹姆斯日前因抢篮板不慎肘击底特律活塞中锋史都华（Isaiah Stewart），让他当场血流如注，两人进而爆发冲突，双双被赶出场。詹姆斯NBA生涯首遭禁赛后，今天回归对战溜马，队友卫斯布鲁克（Russell Westbrook）此役砍下20分，而戴维斯（Anthony Davis）则因出现类流感症状高挂免战牌。

溜马以布洛格登（Malcolm Brogdon）手感发烫，缴出全队最高的28分，整晚几乎由他掌控全场。溜马上半场靠着布洛格登、特纳（Myles Turner）和杜阿尔特（Chris Duarte）3人轮流发威，以66比60取得领先。

溜马第3节易篮后，一度将领先优势扩大到12分差，湖人随后展开反扑，第3节结束只以82比84落后2分。决胜节战况拉锯，蒙克（Malik Monk）在比赛剩下4分30秒砍进三分球，助湖人以101比100首度超前，詹姆斯在最后1分17秒又投进一颗三分球，原以为湖人可以110比104锁定胜利。

未料溜马连续得分，杜阿尔特在最后几秒投进三分球，率队以112比112追成平手，战局进入延长赛。

詹姆斯在延长赛单节独拿8分，率湖人终场以124比116击败溜马。

湖人此役有5人得分达双位数，除了詹姆斯和卫斯布鲁克各自砍下39分和20分，蒙克贡献17分8篮板，艾灵顿（Wayne Ellington）和「甜瓜」安东尼（Carmelo Anthony）各挹注14分。

溜马方面，杜阿尔特板凳出发拿下17分，哈勒戴（Justin Holiday）16分6篮板，沙波尼斯（Domantas Sabonis）则有14分12篮板和6助攻的表现。

© 2021 AFP