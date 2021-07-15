詹姆斯称霸球衣销售榜 安特托昆博与太阳商品也热销

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（法新社纽约14日电） 根据美国职篮NBA与球员工会今天公布的数据，詹姆斯的球衣和湖人的周边商品销售最好，打进总冠军赛的两队，公鹿「字母哥」安特托昆博和太阳的商品销售量有所成长。

NBA和美国国家篮球协会球员工会（National Basketball Players Association）公布，手握4枚冠军戒指的詹姆斯（LeBron James），他的球衣和洛杉矶湖人的相关商品，仍是目前最「夯」的超级印钞机。

4次获选为NBA年度最有价值球员（MVP）的詹姆斯，主演的电影「怪物奇兵：全新世代」（Space Jam: A New Legacy）将于16日上映。

球衣销售量仅次于詹姆斯的是安特托昆博（Giannis Antetokounmpo），这次排名第2追平自己的纪录，而在去年12月开打且因COVID-19（2019冠状病毒疾病）而缩短的上半季，安特托昆博的球衣销售量排名第5，等于上升了3个名次。

球衣销售量排行的前10名中，有3人是布鲁克林篮网的球员，包括排名第3的杜兰特（Kevin Durant）、第8的厄文（Kyrie Irving）、第9的哈登（James Harden）。哈登仅以些微差距，排在波特兰拓荒者的里拉德（Damian Lillard）之前。

达拉斯独行侠的斯洛维尼亚球星唐西奇（Luka Doncic），在球衣销量排行榜位居第4，排名在后的依序是波士顿塞尔蒂克的塔特姆（Jayson Tatum）、凤凰城太阳的布克（Devin Booker）、金州勇士的柯瑞（Stephen Curry）。

两度获选年度MVP的希腊球星安特托昆博，本季Instagram个人帐号的互动次数累计破2280万次，在现役NBA球员中排名第4，仅次于詹姆斯、柯瑞、里拉德。

NBA社群平台上，与安特托昆博有关的内容，在全球有超过1亿3100万次的观看数，付费收看单队相关讯息的人中，有65%选择要获得密尔瓦基公鹿的资讯，在希腊的粉丝也都选择追踪安特托昆博所属的球队。

帮助太阳打进总冠军赛的布克，在球衣销售榜上的排名上升12个位置，这次排在第6名。

这也拉抬了太阳商品的整体销售量，让他们在销售排行榜从第19名上升到第3名，仅落后给湖人和篮网，且略优于公鹿。

球衣销售量第11名的，是亚特兰大老鹰杨恩（Trae Young）的球衣，这是他生涯至今，球衣卖得最好的一次。

© 2021 AFP