詹姆斯筛检2采阴 可望率湖人战快艇

（法新社洛杉矶2日电） 湖人超级球星詹姆斯的COVID-19（2019冠状病毒疾病）可望重返球场，NBA今天表示，他已两度获得阴性反应的结果，符合防疫相关的规范。

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美国职篮NBA在声明中说：「洛杉矶湖人前锋詹姆斯（LeBron James）在间隔超过24小时的两次PCR检测里，呈现的结果都为阴性反应，因此符合NBA健康暨安全条例的规范。」

「詹姆斯历经连串检测，呈现出来的结果不一，并曾在11月29日出现阳性反应，而在30日依相关条例被放进不得出赛的受限名单。」

「不过，詹姆斯追加的筛检，结果都呈阴性反应。」

虽然当时无法确定詹姆斯是否确诊，或有没有与染疫者接触，但他被放进不得出赛的受限名单，因此在11月30日湖人对沙加缅度国王的比赛就无法上场。詹姆斯曾在9月时表示，自己已经接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗。

NBA今天公布为何詹姆斯无法出赛的更多细节。

NBA表示：「根据防疫相关条例及2019-20球季在奥兰多复赛后就持续实施的筛检政策，（詹姆斯）检测结果呈阳性反应的检体，必须再做两次检验，在两种不同的PCR检验仪器检验下，得到1阴1阳的结果。」

本季是詹姆斯的第19个NBA球季，平均每战可获25.8分、6.8助攻、5.2篮板。

但他本季曾因腹部受伤缺席8场比赛，因脚踝受伤缺阵两场，并被禁赛1场。

在少了詹姆斯的比赛中，湖人只获得4胜7败的成绩。湖人接下来将于明天的比赛担任东道主，迎战同城的快艇。

© 2021 AFP