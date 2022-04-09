詹姆斯脚伤未愈 湖人本季最后两战将作壁上观

（法新社洛杉矶8日电） 湖人本季剩下两场例行赛要打，且已确定与美国职篮NBA季后赛无缘，因此阵中脚踝伤势尚未痊愈的詹姆斯将作壁上观，不会再上场。 37岁的詹姆斯（LeBron James）3月27日脚踝扭伤后，就一直受健康问题困扰，在洛杉矶湖人4月5日败给凤凰城太阳，确定连附加赛都没得打的比赛，及昨天湖人不敌金州勇士一役，詹姆斯都只能作壁上观。 法新社报导，湖人在最新的伤兵报告中表示，他们是在最近对詹姆斯的伤势重新做了评估，并决定让他别打湖人本季的最后两战，以让他「持续复原，且他可望完全康复」。 出现这样的伤势，意味着詹姆斯无法超越费城76人的恩比德（Joel Embiid），因此无缘拿下本季的得分王。

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恩比德本季打了67场比赛，平均每场比赛可轰下30.4分，詹姆斯则是打了56战，平均可获30.3分。 想要竞争得分王，至少需打58场比赛。

詹姆斯的伤势，也让湖人度过惨澹的一季，他们在4月5日输给太阳后，确定遭到淘汰，无缘本季的季后赛。 这仅是詹姆斯2003年进到NBA以来，第4次未能率队打进季后赛。

湖人本季的最后两场比赛，是在今天对上奥克拉荷马雷霆，以及在10日对上丹佛金块。

© 2022 AFP