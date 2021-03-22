詹姆斯脚踝扭伤归期不定 受伤当下哀嚎吓坏队友

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（法新社洛杉矶20日电） NBA湖人超级球星詹姆斯今天出现高位脚踝扭伤的伤势，归队时间暂时无法确定，而他今天在比赛中受伤倒地，痛苦的哀嚎更吓坏库兹马等一票队友。

美国职篮NBA洛杉矶湖人的「詹皇」詹姆斯（LeBron James），今天比赛在争球过程中，被亚特兰大老鹰的希尔（Solomon Hill）撞到右脚，脚踝一度夸张的扭曲变形，他随即一脸痛苦的摔倒在地并发出惨叫。

虽然他曾硬撑着回到场上，还砍进了一个三分球，但没多久后便在训练员陪同下进到休息室。

法新社报报导，一向强悍的詹姆斯，今天痛苦的模样吓坏队友。

前锋库兹马（Kyle Kuzma）表示，他没有清楚看到詹姆斯受伤的过程，但「他从来没有这样惨叫过，一次也没有，他铁定受了伤，那是肯定的」。

中锋哈洛（Montrezl Harrell）说：「看到他痛成那样，我才惊觉，我们有时候忘了他也是普通人。」

体育电视频道ESPN报导指出，经过核磁共振（MRI）检查，詹姆斯伤势为高位脚踝扭伤，重返球场的时间目前无法确定。

依扭伤程度不同，高位脚踝扭伤可能需要几周，甚至数个月的时间才能复原。

詹姆斯在受伤后并未受访，但他在社群网站推特（Twitter）贴文说：「没有什么比无法和队友并肩作战更让我愤怒、难过的了。」

「现在，我的身心都受了伤，但伤愈归队的旅途就从现在开始。我会尽快回来，快到像我从未离开过般。」

© 2021 AFP