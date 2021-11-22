詹姆斯让对手血溅球场 遭判恶意犯规罚出场

（法新社底特律21日电） 湖人的詹姆斯今天肘击对手，让活塞的史都华血溅球场，引爆双方冲突，两人都遭罚出场，湖人最终在戴维斯攻下30分的带领下，以121比116击败活塞。

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美国职篮NBA洛杉矶湖人客场挑战底特律活塞的比赛，进行到第3节剩下9分18秒时，活塞葛兰特（Jerami Grant）正在罚球，詹姆斯（LeBron James）和史都华（Isaiah Stewart）激烈卡位准备争抢篮板，此时詹姆斯挥肘击中史都华，让他一度倒地。

随后，满脸是血的史都华上前与詹姆斯理论，双方球员涌向前来，在史都华不断要向詹姆斯讨回公道之际，数名教练、保全也跟着过来，试图阻止冲突扩大。

这波冲突中，詹姆斯被判恶意犯规遭赶出场，这是他NBA生涯的第2次；史都华则被吹两次技术犯规遭罚出场。湖人卫斯布鲁克（Russell Westbrook）也被吹了1次技术犯规。

詹姆斯今天有10分、5助攻进帐，湖人在戴维斯（Anthony Davis）斩获30分、10篮板、6助攻、4抄截、5阻攻，卫斯布鲁克贡献26分、10助攻、9篮板的联手带领下获胜，终止球队3连败。

赛后，戴维斯在受访时，为队友詹姆斯辩护，他说：「联盟里每个人都知道，（詹姆斯）不是个打球很脏的人，发生事情当下他也立刻回头，并表达是他的错，并称他不是有意的。我不知道史都华想干嘛。」

另一场詹姆斯被赶出场的比赛，是在2017年11月对上迈阿密热火一役。

活塞总教练凯西（Dwane Casey）则说：「他（史都华）生气是有原因的。」

© 2021 AFP