詹姆斯超越柯瑞 成NBA明星赛人气王

6 分钟

（法新社洛杉矶21日电） 美国职篮NBA今天公布，在明星赛第3轮票选后，洛杉矶湖人超级球星詹姆斯得票超越金州勇士的三分球王柯瑞，除在西区排名第1，更是全联盟的人气王。 湖人近期打得挣扎，但无损詹姆斯（LeBron James）的吸票能力。詹姆斯平均每场比赛可攻下28.8分，在联盟得分排行榜上位居第2，仅次于目前因伤休兵的布鲁克林篮网球星杜兰特（Kevin Durant）。 前两轮的投票，詹姆斯得票落后柯瑞（Stephen Curry），但在第3轮投票后，詹姆斯累计抢下逾680万票，柯瑞的得票则刚超过600万。 第71届NBA明星赛将于2月20日在克里夫兰进行。 决定明星赛先发球员的投票，球迷投票占50%，现役球员、媒体的选择则各占25%。 东、西区得票最高的球员，将担任队长，从获选为先发球员的名单中，挑选球员加入自己的球队。 NBA从2018年开始实施目前这个作法，詹姆斯已连续4年担任队长。 去年在他带领的球队于明星赛获胜后，詹姆斯曾表示，他希望带着4胜0败的完美战绩，从队长的位子退下来。 东区的部分，16日扭伤左膝、据报将缺阵至少6周的杜兰特，得票数领先排名第2的密尔瓦基公鹿球星安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）达37万1588票。 西区前场球员的得票上，仅落后给詹姆斯、排在第2的是上个球季年度最有价值球员（MVP）丹佛金块约基奇（Nikola Jokic），位居第3的则是勇士前锋魏金斯（Andrew Wiggins）。 西区后场球员得票最高的是柯瑞，排在他之后的依序是曼菲斯灰熊的莫兰特（Ja Morant）、达拉斯独行侠的唐西奇（Luka Doncic）。