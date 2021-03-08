詹姆斯队赢下NBA明星赛 字母哥获MVP

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（法新社亚特兰大7日电） 詹姆斯队今天在NBA明星赛击败杜兰特队，比赛中16次出手弹无虚发的「字母哥」安特托昆博获选为MVP。

美国职篮NBA明星赛延续上季的赛制，前3节都打12分钟，比分从0比0开始。第4节不计时，由先拿下目标分数的球队获得最终胜利，而前3节领先球队的得分，加上24分就是最后的目标分数。

会有这样的计算方式，是为了纪念因直升机失事意外丧命的前洛杉矶湖人球星布莱恩（Kobe Bryant）。

前3节打完，詹姆斯队（Team LeBron）以146比125领先杜兰特队（Team Durant），因此要赢得这场比赛的胜利，就必须先抢下170分。

有21分优势的詹姆斯队，靠里拉德（Damian Lillard）一次过半场就出手的大号三分球，率先达到目标分数170分，最终170比150击败杜兰特队，拿下今年明星赛的胜利。

詹姆斯队的安特托昆博这场比赛包括三分球3投俱中在内，16次出手全部命中，攻下两队球员中最高的35 分，另外抓下7个篮板、传出3次助攻，还有1次抄截，这让他获选为这次明星赛的最有价值球员（MVP）。

© 2021 AFP