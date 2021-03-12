詹姆斯、杜兰特领衔 美奥运男篮名单扩张到57人

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（法新社纽约11日电） 为了因应NBA与东京奥运的时间太过接近可能造成的影响，美国篮协今天再选入威廉森、杨恩等人，将詹姆斯、杜兰领衔的东京奥运美国男篮候选名单扩大到57人。

法新社报导，57人候选名单是以2020年2月当时表态有意为美国队效力的42人为基础，再加入15人。美国男篮将在8月的奥运篮赛时挑战4连霸及队史第16面各项国际男篮赛事金牌。

最终12人正选名单将在今年稍晚公布。

去年率洛杉矶湖人夺下美国职篮NBA总冠军的詹姆斯（LeBron Jame），与凤凰城太阳后卫保罗（Chris Paul），都是美国在2008北京奥运、2012伦敦奥运拿下金牌的班底，布鲁克林篮网的杜兰特（Kevin Durant）则是美国男篮伦敦奥运、2016里约奥运的金牌成员。

美国在2004雅典奥运屈居铜牌，当时詹姆斯也在阵中，若他这次再度入选，将与波特兰拓荒者的安东尼（Carmelo Anthony）齐名，成为唯二4度代表美国参加奥运男篮赛的球员。

这次被加入名单者包括纽奥良鹈鹕威廉森（Zion Williamson）、华盛顿巫师的沃尔（John Wall）、亚特兰大老鹰的杨恩（Trae Young），篮网的葛里芬（Blake Griffin）与乔丹（DeAndre Jordan）等人。

篮网阵中连3季拿下NBA得分王的哈登（James Harden）、队友厄文（Kyrie Irving），以及金州勇士的柯瑞（Stephen Curry）、洛杉矶快艇的雷纳德（Kawhi Leonard）与乔治（Paul George）等人也都在57 人大名单。

这次美国男篮将由圣安东尼奥马刺队总教练波波维奇（Gregg Popovich）掌兵符，其他教练团成员包括勇士总教练克尔（Steve Kerr）、前老鹰总教练皮尔斯（Lloyd Pierce）。

NBA上个球季因为2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情，拖到10月才结束，仅休季短短两个月后2020-21球季又紧接着开打。

疫情让东京奥运延期1年，也让美国男篮争取连霸的情况变得复杂。

因为本季的NBA总冠军赛若打满7场，球季结束时已接近东京奥运开幕式，时间过于紧凑让组队增添困难，美国篮协才会扩编大名单。

© 2021 AFP