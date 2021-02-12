詹皇对NBA明星赛意兴阑珊 球迷照样让他第一高票

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（法新社纽约11日电） 美国职篮NBA洛杉矶湖人队一哥詹姆斯（LeBron James）先前表示，本季若再打全明星赛不啻是打脸球员，但看样子球迷很想看到他被打脸，因为詹皇目前在明星赛票选已高居第一。

詹皇在今晚联盟最新公布的明星赛得票已超越东区得票最高的布鲁克林篮网杜兰特（Kevin Durant），显示即便詹皇非常不爽本季全明星赛没因疫情取消，全球总得票仍以436万9553票赢过杜兰特的423万4433票。

虽然联盟尚未确认本季会否续办全明星赛，但多家报导已披露，联盟与球员工会达成协议，仍要在赛季休兵一周期间于3月7日在亚特兰大打明星赛。

NBA上个赛季因新冠疫情停、复赛而出现史上最长球季，去年10月11日总冠军才由詹皇带领湖人夺下，球员们仅短暂休息后，去年11月10马上又展开季前训练，12月22日新季匆匆开打。詹皇上周已表明，不想失去宝贵的季中休兵。

詹姆斯上周说：「我今年对打明星赛连一丁点动能与兴致都没有。如果我被选上打明星赛，也是人在心不在。」

36岁的詹姆斯上周还提到，本季匆匆开打前球员们被告知的是今年不打明星赛，如今若要打「真的就是打脸球员」，但球迷照样灌票给他。

© 2021 AFP