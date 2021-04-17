誓办安全奥运 菅义伟：拜登也支持

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（法新社华盛顿16日电） 日本首相菅义伟今天誓言，要在今年举办一场「安全且让人安心」的奥运，并称美国总统拜登也表态支持此事。

菅义伟本周访美，他在与拜登共同召开的白宫联合记者会中说，「日本正听取世界卫生组织（WHO）和专家们的意见，并从中学习」，并称日本正为东京奥运做「最完善」的准备。

菅义伟今天告诉拜登，日本将竭尽所能抑制2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情。

菅义伟说：「他们正竭尽全力去抑制传染，以科学、客观的角度，实现安全且让人安心的比赛。」

他补充道：「我展现了我的决心，要在今年夏天举办东京奥运及帕运，让这届奥运成为全球团结一心的象徵，而拜登总统也再一次展现他对此事的支持。」

原应于去年举行的2020年东京奥运，因疫情蔓延而延后1年，预计在7月开幕。

由于日本近期染疫病例增加，使得奥运能否如期举行变得愈来愈不确定。菅义伟虽承诺举办安全的东奥，但筹备工作已因疫情危机而趋于复杂。

东奥组织委员会今天宣布再取消一段东京奥运圣火传递路线，这已是因疫情影响而取消的第3段圣火传递路线。此外，原订4月24日、25日进行的极限单车（BMX ）自由式（Freestyle）测试赛也延期。

© 2021 AFP