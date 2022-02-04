让北京办冬奥惹恼藏人 国际奥会总部外500人示威

（法新社洛桑3日电） 约500名藏人在瑞士洛桑的国际奥林匹克委员会（IOC）总部外，跟着一名滑雪橇、后面拖着中国国旗的男子游行，在北京冬季奥运揭幕前夕，抗议北京侵犯人权。

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2022年冬奥将于4日在中国首都北京开幕，来自欧洲各地的藏人示威者今天从位于洛桑（Lausanne）的国际奥会大楼步行3公里，走到奥运博物馆（Olympic Museum）。

全球其他城市也有类似游行，包括洛杉矶和旧金山。在洛桑，许多人拿着西藏旗帜，跟在标语布条后游行，那些标语写着「抵制北京冬奥」、「停止在西藏侵犯人权」、「可耻的奥运」。 已在瑞士住了32年的藏人艺术家洛丹南林（Loten Namling）滑着雪橇带领游行队伍，雪橇板上写有「自由」（freedom）一字。 他说：「我之所以要（在雪橇后面）拖着中国国旗，是因为中国摧毁了我的国家、我的文化，要让他们感受一下我们有多痛苦。」 「他们永远不该把奥运会交给大规模屠杀者和独裁者主办，是时候喊停了。」 示威群众在游行途中经过奥运5环时高喊「没有人权，就没有奥运」和「北京奥运：种族灭绝的奥运」等口号。 与此同时，参与活动的学生爬上国际奥会入口处的屋顶，举起写有「拒绝2022北京（冬奥）」的标语。

© 2022 AFP