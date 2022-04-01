让平民撤离马立波 俄罗斯4月1日开通人道走廊

（法新社莫斯科31日电） 为了让平民得以离开被围困的乌克兰东南部港市马立波（Mariupol），俄罗斯表示，将于4月1日上午，重新开通人道主义走廊。

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俄罗斯国防部说：「俄国武装部队将于4月1日上午10时，重启马立波到札波罗热（Zaporizhzhia）的人道主义走廊。」

俄国国防部在声明中表示，这是在法国总统马克宏（Emmanuel Macron）和德国总理萧兹（Olaf Scholz）向俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）提出要求后所做的决定。

札波罗热位于亚速海（Azov Sea）港市马立波西北方220公里处。

声明也提到：「为了保障这次人道主义行动成功，建议在联合国难民署（UNHCR）及红十字国际委员会（International Committee of the Red Cross，ICRC）代表的直接参与下进行。」

红十字国际委员会稍早表示，正准备协助马立波居民安全通行。

乌克兰表示，在俄罗斯宣布停火后，他们已派出数十辆巴士撤离马立波居民。

援助团体表示，成千上万居民被困在马立波，食物、饮水和药物都极为匮乏，尽管有来自国际的压力，先前尝试建立人道主义走廊都以失败告终。

俄乌双方都指控对方阻碍救援。

© 2022 AFP