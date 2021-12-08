让民主党独力调高举债上限 美国会就新程序达共识

（法新社华盛顿7日电） 美国联邦参议员今天达成共识，将制定一次性的法律，让民主党人得以独力调高国家举债上限。新法订定后，民主党人无须共和党人票数即可调高举债上限，避免灾难性的信用违约。 联邦众议院今晚以222票比212票表决通过此一法案，参议院预定9日进行表决，几天内此案即可获国会同意，未来只须在参院取得51票简单多数同意，即可避免债务违约危机。

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两党政策中心（Bipartisan Policy Center）上周表示，预料美国12月21日与1月28日间就不能履行偿债义务；财政部长叶伦（Janet Yellen）甚至认为会更早，12月15日美国就会沦入债务违约。 参议院民主党领袖舒默（Chuck Schumer）在议院表示：「没人希望看到美国债务违约，诚如叶伦所言，债务违约会重伤我们为了从COVID危机复苏所做的一切努力。」 「我们不希望看到那样，我也不认为会那样。我仍然感谢所有同事，为维护美国的信用，秉持信念共同合作。」

美国举债上限多次提高，目前大约为29兆美元。

数周来，民主党领袖不断强调债务违约会造成的混乱，包括会导致约600万个工作流失与15兆美元的家户财产蒸发等等。

根据今天这项复杂的多步骤折衷提案，共和党人不会插手，虽会协助拟定新法，但不会针对提高举债上限贡献票数。

国会必须具体指出新举债上限的金额，两党先通过这项新程序后，调高举债上限可在参院透过简单多数过关，之后再由众院通过。

国会可能会将举债上限提高到30兆美元。

© 2021 AFP